​Центр экспорта Ярославской области проводит конкурс «Лучший экспортер». Его участниками могут стать региональные предприятия малого и среднего бизнеса, ведущие внешнеэкономическую деятельность.



Конкурс проводится при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. Победители будут определены в восьми номинациях, среди них «Лучший экспортный проект», «Самая длительная история экспорта», «Первый экспортный контракт», «Самая широкая география продаж», «Высокотехнологичный экспорт», «Самая экспортно ориентированная компания».



– Конкурс «Лучший экспортер» – это в определенном смысле подведение итогов работы компаний, возможность продемонстрировать результаты и получить заслуженную награду, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Это также и развитие репутационного капитала предприятия, ведь победители смогут использовать звание «Лучший экспортер» в своей деятельности и рекламных материалах.



Участие в конкурсе бесплатное. Желающим испытать свои силы необходимо изучить документы о конкурсе, размещенные на сайте https://exportcenter76.ru/meropriyatiya/drugie/luchshiy-exporter.html.



Участники должны представить заявку, анкету, краткую аналитическую справку, логотип в графическом редакторе, 3 – 5 фотографий о своей деятельности (продукции). Документы и их копии необходимо заверить у уполномоченного лица заявителя и печатью организации и направить курьером или почтой в АНО «Центр экспорта Ярославской области» в срок до 17 ноября по адресу: Ярославль, улица Чехова, дом 2, офис 244.



Награждение победителей конкурса состоится 14 декабря в рамках инвестиционного форума Ярославской области.



Дополнительная информация: 8 (4852) 59-58-25, info@ric76.ru.