|Центр экспорта Ярославской области проводит конкурс «Лучший экспортер». Его участниками могут стать региональные предприятия малого и среднего бизнеса, ведущие внешнеэкономическую деятельность.
Конкурс проводится при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. Победители будут определены в восьми номинациях, среди них «Лучший экспортный проект», «Самая длительная история экспорта», «Первый экспортный контракт», «Самая широкая география продаж», «Высокотехнологичный экспорт», «Самая экспортно ориентированная компания».
– Конкурс «Лучший экспортер» – это в определенном смысле подведение итогов работы компаний, возможность продемонстрировать результаты и получить заслуженную награду, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Это также и развитие репутационного капитала предприятия, ведь победители смогут использовать звание «Лучший экспортер» в своей деятельности и рекламных материалах.
Участие в конкурсе бесплатное. Желающим испытать свои силы необходимо изучить документы о конкурсе, размещенные на сайте https://exportcenter76.ru/meropriyatiya/drugie/luchshiy-exporter.html.
Участники должны представить заявку, анкету, краткую аналитическую справку, логотип в графическом редакторе, 3 – 5 фотографий о своей деятельности (продукции). Документы и их копии необходимо заверить у уполномоченного лица заявителя и печатью организации и направить курьером или почтой в АНО «Центр экспорта Ярославской области» в срок до 17 ноября по адресу: Ярославль, улица Чехова, дом 2, офис 244.
Награждение победителей конкурса состоится 14 декабря в рамках инвестиционного форума Ярославской области.
Дополнительная информация: 8 (4852) 59-58-25, info@ric76.ru.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
19:15
8 просмотров
2017.11.10 В Некрасовской центральной районной больнице завершен ремонт помещений инфекционного отделения2017.11.10 Инициатива Дмитрия Миронова о сохранении ряда мер социальной поддержки одобрена депутатами облдумы2017.11.10 Губернатор и Правительство Ярославской области выражают соболезнования родным и близким Евгения Заяшникова2017.11.10 Ярославская туристическая инфраструктура стала объектом внимания московских операторов делового туризма2017.11.10 Дмитрий Миронов вручил сотрудникам полиции государственные и региональные награды