|11 ноября, предположительно из-за рубежа, поступило 21 ложное анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты – с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация людей из торговых центров, гостиниц, кафе и одного частного многоквартирного дома.
Как сообщили в департаменте региональной безопасности, правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами. В настоящее время проверено более половины объектов.
Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.
Жителям Ярославской области не стоит поддаваться панике, а также необходимо соблюдать бдительность. В экстренные службы крупных российских городов сообщения о минировании социальных и административных объектов поступали в сентябре 2017 года. Тогда никаких взрывоопасных предметов в зонах риска обнаружено не было.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
17 просмотров
2017.11.10 В Некрасовской центральной районной больнице завершен ремонт помещений инфекционного отделения2017.11.10 В Ярославской области определят лучшего экспортера среди предприятий малого и среднего бизнеса2017.11.10 Инициатива Дмитрия Миронова о сохранении ряда мер социальной поддержки одобрена депутатами облдумы2017.11.10 Губернатор и Правительство Ярославской области выражают соболезнования родным и близким Евгения Заяшникова2017.11.10 Ярославская туристическая инфраструктура стала объектом внимания московских операторов делового туризма