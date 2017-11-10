11 ноября, предположительно из-за рубежа, поступило 21 ложное анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты – с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация людей из торговых центров, гостиниц, кафе и одного частного многоквартирного дома.



Как сообщили в департаменте региональной безопасности, правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами. В настоящее время проверено более половины объектов.



Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.



Жителям Ярославской области не стоит поддаваться панике, а также необходимо соблюдать бдительность. В экстренные службы крупных российских городов сообщения о минировании социальных и административных объектов поступали в сентябре 2017 года. Тогда никаких взрывоопасных предметов в зонах риска обнаружено не было.