​Очередной выездной форум «Ярославский управдом» прошел в Борисоглебском районе.



– Прямой диалог с жителями области на форуме «Ярославский управдом», а также помощь и разъяснения органов власти помогают сформировать психологию собственника, не только своей квартиры, но и общего имущества, что значит – нести ответственность за его судьбу, – подчеркнула важность подобных мероприятий директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.



В связи с участившимися в стране трагическими случаями нарушения правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования заместитель директора департамента госжилнадзора Олег Бойченко уделил особое внимание вопросам обязательного заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



– Непринятие мер по устранению нарушений правил пользования газом хотя бы в одной квартире подвергает опасности всех жителей МКД, – подчеркнул он.



Также на форуме жители района задавали вопросы о процедуре включения объектов в программу формирования современной городской среды и об установке общедомовых приборов учета. Много было жалоб на плохое качество воды. Глава района Владимир Попов признал, что 80 процентов сетей находится в неудовлетворительном состоянии.



– С 1 января 2018 года мы войдем в систему водоканала. Тогда и постараемся решить эту проблему, самостоятельно с ней району не справиться, – добавил он.



Все прозвучавшие на форуме вопросы взяты руководителями ведомств под личный контроль.



– В этом году организаторы «Ярославского управдома» объехали всю область, – отметил модератор форума Альфир Бакиров. – Все вопросы, поднятые гражданами, взяты на контроль. Ряд системных проблем в сфере ЖКХ, с которыми жители сталкиваются регулярно, доведен до сведения региональной власти. Речь о некорректных начислениях в квитанциях, сложностях с капитальным ремонтом, с благоустройством дворов и качеством питьевой воды.



14 декабря итоги проведения форума «Ярославский управдом» во всех муниципальных районах и городских округах будут подведены в Ярославле. Анонсирующая информация о мероприятии в начале месяца появится на сайте департамента государственного жилищного надзора.