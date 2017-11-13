​Ярославский опыт получил высокую оценку на семинаре «Модернизация ЖКХ и формирование комфортной городской среды». В мероприятии, организованном Министерством строительства РФ, приняли участие представители профильных ведомств всех регионов страны.



– Минстроем России отмечен положительный опыт Ярославской области в вопросах модернизации коммунального комплекса в части консолидации активов предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



С докладом о принципах формирования комфортной среды в городах и других населенных пунктах региона на семинаре выступил главный архитектор области Михаил Кудряшов.



– Акцент был сделан на три момента, – отметил Михаил Кудряшов. – Первый – благоустройство объекта культурного наследия, Демидовского сквера в Ярославле. В этом году здесь проведены масштабные работы в рамках реконструкции зоны ЮНЕСКО. В результате зона отдыха получила новое звучание, стала более интересной и удобной для жителей и гостей города. Второй – сотрудничество с бизнесом: благодаря этому новый облик получила площадь Юности в областном центре. И третий – привлечение молодежи к проектированию социально значимых объектов.



Михаил Кудряшов сообщил, что в рамках форумов «Города» и «Городские реновации» студенты старших курсов вузов создали по заявкам муниципальных образований ряд проектов развития территорий. Работы получили одобрение местных властей, и уже в следующем году проекты могут быть воплощены по губернаторской программе «Решаем вместе» в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском и других городах региона.



По итогам семинара Михаил Кудряшов получил диплом мероприятия – единственный в сфере формирования комфортной городской среды.