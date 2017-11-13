​Ярославская промышленная компания «Завод ПСМ» представила свою новую разработку – гидродетектор АОМЦ. Возможности агрегата были презентованы в рамках федерального отраслевого совещания, посвященного актуальным проблемам ЖКХ.



Гидродетектор АОМЦ – уникальное оборудование, разработанное для оптимизации работ по проведению гидравлических испытаний теплосетей. Установка позволяет сократить время на опрессовку, поскольку испытывает не всю магистраль разом, а малые ее участки последовательно. При этом гидродетектор бережно относится к изношенным городским трубопроводам и на треть сокращает аварийность во время тестирования теплотрасс. В результате на 40 процентов повышается качество испытаний и значительно уменьшается период сезонных отключений горячей воды.



– Внедрение передовых производственных технологий – важный фактор конкурентоспособности ярославской экономики, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности региона Галина Пенягина. – Наша промышленность движется в тренде сегодняшнего дня и предлагает инновационные решения, затрагивающие работу целых отраслей. Я поздравляю коллектив ПСМ с успешно реализованным проектом, имеющим важное значение не только для самого предприятия, но и для огромной сферы общественного быта. Надеемся, что разработка будет востребована теплосетевыми компаниями по всей России.



Первые чертежи и 3D-модель установки появились в 2010 году. Сегодня оборудование работает в 20 городах России, в том числе в Иванове, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ижевске, Владимире, Москве. Однако разработчик модернизировал агрегат, дополнив его функционал и усовершенствовав в части шумовой безопасности, – это позволит использовать оборудование в ночное время.



– Мы работаем над проектом гидродетектора уже пять лет. За это время мы прошли большой путь: изменились комплектующие, усовершенствовалось исполнение, появились новые варианты автоматизации, – рассказал генеральный директор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев. – Сейчас на правительственном уровне стоит амбициозная задача – сократить сроки сезонных отключений горячей воды в домах россиян. Поэтому наш инжиниринговый центр работает над гидродетектором и в интересах клиентов, и для комфорта людей.



В рамках технического семинара организации, эксплуатирующие такое оборудование, поделились своим опытом. В семинаре приняли участие 15 руководителей и главных инженеров крупнейших теплоснабжающих организаций страны: ПАО «МОЭК», ТГК-2, АО «Татэнерго», «Ивгортеплоэнерго» и других. Они обсудили возможности новых моделей гидродетектора АОМЦ, разобрались в нюансах его работы.



– Проблема, которую позволяет решить гидродетектор, самая важная и насущная. Это подготовка Москвы к отопительному периоду, – пояснил заместитель директора по логистике филиала ПАО «МОЭК» Николай Мирошниченко. – Сейчас у нас на балансе 62 единицы подобного оборудования. Три новые установки ПСМ, которые прошли приемку сегодня, экспериментальные. С ними мы хотим на практике подойти к снижению сроков проведения гидравлических испытаний до семи дней. Также важным техническим требованием является снижение шумового давления до уровня, установленного законодательством. В планах испытать установки в полевых условиях в 2018 году.