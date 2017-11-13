​С 6 декабря авиакомпания «S7 Airlines» запускает из Туношны дополнительный рейс в Санкт-Петербург по средам согласно расписанию.



– На сегодняшний день по направлению Ярославль – Санкт-Петербург уже перевезено более 8 тысяч пассажиров, – отметил и. о. директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. – Общий пассажиропоток аэропорта составляет более 20 тысяч человек, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Аэропорт Туношна активно развивает сотрудничество с альянсом «One world», в который входит 13 авиакомпаний с мировым именем, в том числе российская «S7 Airlines». Уже достигнута договоренность об увеличении ею регулярности рейсов в Санкт-Петербург в 2018 году до 4 раз в неделю.



Приоритетным направлением развития маршрутной сети при взаимодействии с авиационным альянсом является также предоставление бизнес-сектору региона возможности воспользоваться стыковочными рейсами, значительно расширив географию полетов из Ярославля. Это будет способствовать сокращению времени пребывания в пути и более эффективному выстраиванию деловых маршрутов.