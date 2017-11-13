​13 ноября в театре имени Федора Волкова открывается IV международный музыкальный «Коган-фестиваль». Прозвучат произведения Баха, Шуберта, Мендельсона, Рахманинова, Бруха, Чайковского.



– Нынешний фестиваль посвящен памяти Дмитрия Когана, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Дмитрий – представитель третьего поколения знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой музыкальной династии. Ставший уже традиционным для ярославцев «Коган-фестиваль» продолжит традиции, заложенные этим выдающимся скрипачом. На концертах в исполнении молодых, но уже состоявшихся музыкантов прозвучат самые лучшие произведения для скрипки в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра и камерного оркестра «Московская камерата».



14 ноября в Красной палате Ростовского кремля состоится творческая встреча участников фестиваля с молодыми музыкантами Ростова.



Закроется программа 15 ноября. В 18.30 в Ярославской государственной филармонии начнется финальный концерт. Участники фестиваля исполнят произведения Чайковского, Вивальди, Крейслера, Баха, Глиэра, Фролова, Брамса, Пахмутовой, Паганини.



Международный музыкальный «Коган-фестиваль» проходит в Ярославской области с 2014 года по инициативе заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. 29 августа на 39-м году жизни он скончался после тяжелой продолжительной болезни.