​С 17 по 24 ноября в Ярославской области уже в четвертый раз будет проходить международный фестиваль актеров кино «Созвездие», существующий с 1989 года. События кинофорума запланированы в Ярославле, Тутаеве, Ростове, Данилове, Некрасовском, Мышкине и Пошехонье. Режиссеры и исполнители главных ролей представят зрителям конкурсные фильмы, проведут творческие встречи.



– «Созвездие» – актерский фестиваль, где во главу угла ставятся актерские работы, мастерство актера как таковое, – подчеркнул президент «Созвездия» народный артист России Андрей Соколов. – Поэтому фильмы, которые жюри придирчиво отобрало для конкурсной программы в этом году, может быть, неоднозначные, спорные по своей художественной ценности, но в каждом из них есть главное – яркие, талантливые актерские работы.



Ярославцам будет представлено 11 художественных фильмов. В их числе – «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Крым» Алексея Пиманова, «Лиризмы» Николая Бурлака, «Не ждали» Виктора Мережко, «О любви» Владимира Бортко. Также в программе – «Со дна вершины» Яны Поляруш, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Эластико» Михаила Расходникова, «Большой» Валерия Тодоровского и «Мотылек» Константина Худякова.



Впервые на «Созвездии» пройдет конкурс короткометражных фильмов на приз имени Веры Глаголевой. Кроме того, профессиональные кастинг-директора, работавшие в наиболее ярких кинопроектах прошедшего года, проведут мастер-классы в Ярославском государственном театральном институте.



– Мы пригласили лучших отечественных кастинг-директоров, чтобы они рассказали молодым артистам, обучающимся сейчас в Ярославском театральном институте, как грамотно продвигать свой талант, быть востребованными в профессии, – отметила генеральный директор фестиваля Валерия Гущина.



Торжественное открытие фестиваля «Созвездие» состоится в Ярославской государственной филармонии 18 ноября.



Председателем жюри «Созвездия» на этот раз стал народный артист России Сергей Никоненко. Свое участие в показах и событиях подтвердили такие известные актеры и режиссеры, как Виктор Мережко, Валентина Теличкина, Алена Бабенко, Ольга Погодина, Людмила Чурсина, Александр Иншаков, Наталья Варлей, Александр Домогаров и другие.



Александр Яценко представит фильм «Аритмия» в Мышкине, Марьяна Спивак встретится со зрителями на показе ленты «Нелюбовь» в Тутаеве. А накануне открытия фестиваля, 17 ноября, в 18.00 в ярославском кинотеатре «Родина», где также пройдут основные конкурсные показы, состоится творческая встреча с продюсером, сценаристом, телеведущим, режиссером фильма «Крым» Алексеем Пимановым, актерами Романом Курцыным, Павлом Трубинером и Ольгой Погодиной.