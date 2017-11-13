​В областную Думу снесен законопроект, признающий ряд норм закона «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной продукции в Ярославской области» утратившими силу. Таким образом, как сообщает департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка, региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным.



Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» субъекты РФ лишаются права устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.



– То есть исполнительные органы власти регионов страны теперь не имеют права вводить какие-либо дополнительные ограничения для ресторанов, кафе, баров, буфетов в части продажи алкогольной продукции. Регулирование этой сферы – компетенция органов федерального уровня, – пояснила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка – председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Валентина Шишина.



Кроме того, с 1 января 2018 года на федеральном уровне запрещаются производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. А это значит, введенный ранее запрет на розничную продажу такого вида алкогольной продукции в Ярославской области также признается утратившим силу.