​В Рыбинске завершена прокладка дюкера (подводной трубы) через Волгу. По нему канализационные стоки со старых очистных сооружений микрорайона Слип через самотечный коллектор потекут на городские очистные сооружения в поселке Копаево.



Работа проведена в рамках инвестиционной программы Северного водоканала и проекта «Чистая Волга», инициатором которого выступил губернатор Дмитрий Миронов. Он поставил задачу обеспечить население качественной питьевой водой. Для этого в декабре прошлого года был принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – с 1 января 2018 года они переходят к органам власти региона.



– Для города прокладка дюкера – это огромное событие, – подчеркнул заместитель главы городского округа Рыбинск Алексей Рябченков. – Мы уходим от очистных сооружений, которые были совершенно неэффективными, устаревшими. После ввода объекта в эксплуатацию в Слипе будет совершенно другая экология. Все стоки будут направлены в городские очистные сооружения. На их работу это не повлияет – объемы увеличатся очень незначительно. Но для микрорайона Слип, где очистка сейчас идет на сооружениях, построенный в семидесятых годах прошлого века, это просто прорыв.



Уже проложен трубопровод от старых очистных сооружений в микрорайоне Слип до Волги. Он соединен с подводным дюкером, который протянут по дну реки. На выходе дюкера из Волги в ближайшее время будет построена камера, из которой вновь продолжится трубопровод. В районе улицы Ошурковской он будет врезаться в существующий самотечный коллектор, который недавно модернизировали. Оттуда стоки потекут на городские очистные сооружения.



– Завершен самый технически сложный этап проекта – прокладка именно подводной части сетей, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Ивенков. – Работы начались более месяца назад. Подрядчик все сделал грамотно. Осталась сухопутная часть этого проекта, после чего очистные сооружения канализации Слипа будут закрыты. Экологическая обстановка как в Заволжском районе, так и здесь улучшится.



Процесс переключения сброса сточных вод с сооружений в поселке Слип на систему в поселке Копаево планируется завершить до конца 2017 года. Стоимость проекта – около 67 миллионов рублей.