​Завершен ремонт въездной дороги в Тутаев. Стоимость контракта – 32 миллиона рублей. Подрядчик полностью заменил основание, уложил три слоя асфальта и нанес разметку.



– На протяжении многих лет этот участок справедливо вызывал большое количество нареканий от водителей. Губернатор Дмитрий Миронов поручил отремонтировать его, была выделена субсидия из бюджета области, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта региона Евгений Моисеев.



На сегодняшний день работы завершены полностью, объект соответствует нормативу, гарантия составит четыре года.



– Дорожный фонд Тутаева в этом году увеличен практически вдвое по сравнению с предыдущим периодом, – отметил глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. – Мы проводили ремонты, стараясь уделять внимание как можно большему количеству проблемных участков на обоих берегах.



В 2017 году работы по строительству, ремонту и реконструкции в Ярославском регионе были выполнены в общей сложности на 181 километре дорог областной и муниципальной собственности. В 2016-м этот показатель составил 162 километра, в 2015-м – 166 километров. Финансирование увеличилось с 2,5 миллиарда рублей в предыдущие годы до 3,4 миллиарда в 2017-м. Это произошло благодаря привлечению значительного объема федеральных средств.