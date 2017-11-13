​13 ноября губернатор Дмитрий Миронов встретился с руководством и председателями комитетов Ярославской областной Думы, чтобы обсудить проект регионального бюджета на 2018 год и двухлетний плановый период.



– Как и в прошлом году, я настаиваю на том, чтобы наш бюджет был бездефицитным. Только так, живя по средствам, без залезания в долги, мы сможем выровнять финансовую систему, – сказал Дмитрий Миронов. – Органам исполнительной и законодательной власти региона важно объединить усилия в работе над снижением госдолга. В этом году нам уже удалось серьезно сдвинуться в этом вопросе – мы остановили рост госдолга. Высвобождающиеся средства от его обслуживания направляются на решение задач в социальной сфере. А это основной приоритет нашей бюджетной политики. Это задача, которую нам ставит Президент.



Губернатор также обратил внимание собравшихся на то, что объемы федеральной поддержки региона значительно увеличились. Это и средства из резервного фонда Президента страны, и финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги».



Кроме того, Дмитрий Миронов напомнил участникам встречи, что в планах на следующий год – реализация ряда крупных социальных проектов: начало строительства областного онкологического центра, завершение создания биатлонного центра в «Демино».



Как отметил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, понимание по основным вопросам главного финансового документа региона – 2018 между исполнительной и законодательной властью есть.



– Бюджет формировался в непростых условиях: подкрепления из федерации ограничены, область недотационная, – отметил Михаил Боровицкий. – А потому и опираться мы можем и должны прежде всего на собственные доходные источники. Однако некоторые вопросы все же возникают. Мы считаем, в частности, что необходимо обсудить поддержку промышленности. Может быть, стоит принять участие в федеральной программе по формированию лизингового фонда в сфере АПК.



Заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин подчеркнул, Правительство региона готово к диалогу с депутатским корпусом.



– По ряду важных моментов и направлений, особенно в социальной части, у нас полное понимание. Например, необходимость продолжения проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе» и в следующем году вопросов не вызывает, – сказал Илья Баланин. – Однако есть моменты, которые нужно обсудить и прийти к согласованной позиции. Единственная просьба: вместе с поправками предлагать сразу и источники финансирования. Понятно, что проекты, которые хотелось бы обеспечить финансированием, предложить просто. Сложнее понять, за счет чего их провести.



В завершение встречи Дмитрий Миронов поблагодарил депутатов за совместную работу и выразил уверенность, что и в дальнейшем она будет способствовать повышению качества жизни в Ярославской области.