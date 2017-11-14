В центральной части Переславля-Залесского завершаются работы по модернизации воздушной распределительной сети с организацией современного уличного освещения. Заключительный этап – строительство новой ЛЭП-0,4 кВ на улице Плещеевской.



– Модернизация электрической сети в Переславле началась в 2012 году в рамках областной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – В основе программы лежит внедрение в систему региона энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Мы можем с уверенностью говорить, что на модернизированных участках мы установили самые современные системы наружного освещения в Российской Федерации.



Износ электрических сетей в городе составлял 76 процентов. Жители жаловались в администрацию на низкое качество электроснабжения, скачки напряжения, плохое освещение улиц или вообще его отсутствие, на постоянные аварийные отключения. Существенная нехватка мощности тормозила процесс развития территории.



К настоящему времени в центральной части Переславля, состоящей из восьми основных улиц, обновлено 13,08 километра электросети с применением самонесущего изолированного провода, установлено 446 светодиодных энергосберегающих светильников, отличающихся экономичностью потребления при способности осветить большую площадь и значительным сроком службы.



По согласованию с администрацией и с учетом пожеланий жителей энергетики увеличили количество светоточек на улицах. У пешеходных переходов установили дублирующие фонари, что позволило выделить эти важные участки дороги. С опор убрана уродливая паутина из интернет- и телефонных проводов.



За пять лет реализации программы потребителям Переславля обеспечено надежное электроснабжение. Работы велись не только в центральной части города, но и на периферии. Новое качественное освещение появилось в 4-м, 5-м, 6-м жилых микрорайонах, микрорайоне Чкаловском, на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Ямских улицах, улицах Каретной, Менделеева, 50 лет Комсомола, Маяковского, Магистральной, в переулках поселка Газовиков – Дальнем, Харитонова, Рябиновом.



Для разукрупнения перегруженных линий электропередачи в Переславле АО «ЯрЭСК» – совместное предприятие Правительства Ярославской области и ПАО «МРСК Центра» – построило 36 трансформаторных подстанций 6 – 10 кВ, 65 километров линий электропередачи 0,4 кВ с заменой ветхих деревянных опор на новые железобетонные, установило 1115 светодиодных энергосберегающих светильников. Модернизация электрической сети наружного освещения позволила снизить общее ежегодное потребление электроэнергии и, соответственно, затраты на электроэнергию для уличного освещения – до 5 миллионов бюджетных рублей.



– Сегодня Переславль имеет возможности для достойного социально-экономического развития, строительства новых объектов промышленности, туризма, жилья, – подчеркнул глава города Владимир Волков. – Учитывая положительные результаты совместной работы с АО «ЯрЭСК», администрация имеет намерение ускорить завершение работ по обновлению электросети во всем городе, полностью перейти на светодиодное наружное освещение. Путь решения этого вопроса уже найден. Планируем через заключение концессионного соглашения с энергетиками выполнить оставшийся объем работ в течение ближайших нескольких лет. Мы хотим видеть весь Переславль красивым, современным, комфортным для жителей и гостей города.



Комплексная реконструкция и строительство новых воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с совместной подвеской сети наружного освещения, с разукрупнением их и заменой светильников на энергосберегающие проводятся также в Мышкине и Любиме.



– Всего в Переславле, Мышкине и Любиме за пять лет построено 58 новых подстанций 6 – 10 кВ с установкой в центрах нагрузок, реконструировано 244 километра линий электропередачи 0,4 – 6 – 10 кВ с заменой на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения, – подвел итоги генеральный директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин. – Вместо обычных установили 1983 светодиодных светильника нового поколения. Электросети городов сертифицированы по государственным параметрам качества электроэнергии. Все работы энергетики выполняют без нагрузки на областной бюджет, за счет собственных средств.



Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, частью которой является установка энергосберегающих светильников в сети наружного освещения, позволяет муниципальным образованиям экономить средства бюджета. Высвобожденные средства впоследствии они могут направить на решение других важных проблем.