​«Кванториум» в Рыбинске посетил летчик-космонавт Алексей Овчинин, который родился и вырос в этом городе. Он встретился с воспитанниками, ответил на их вопросы.



Ребята интересовались работой и бытом космонавтов на орбите: в марте – сентябре 2016 года Алексей совершил космический полет продолжительностью более 172 суток на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» к Международной космической станции. Юные рыбинцы даже предлагали свои варианты организации космического пространства и времени.



Почетному гостю показали учебные классы, «Квант-музей». Космонавт высоко оценил материально-техническую базу учреждения, порадовался за ребят, в распоряжении которых есть современные станки и оборудование. В ходе встречи родилась идея совместного проекта по созданию точных моделей космических аппаратов на 3D-принтерах «Кванториума».



Директор учреждения Татьяна Талова подарила Алексею Овчинину картину, написанную в год его полета в космос. От воспитанников 3D-лаборатории космонавт получил на память о встрече модель космического корабля «Союз-7».



В рамках мероприятия Алексей Овчинин вручил грамоту департамента образования Ярославской области преподавателю «Кванториума» Евгению Корчагину – за подготовку победителей и призеров региональных соревнований по авиамодельному спорту. Каждому кванторианцу достались автограф и фотография на память.