​Ярославская делегация примет участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию Золотого кольца России, которое пройдет сегодня в Большом театре в Москве.



Поводом для торжественного собрания стало предстоящее присвоение одному из самых известных турмаршрутов страны государственного статуса. С такой инициативой в августе 2017 года выступил министр культуры России Владимир Мединский на заседании коллегии ведомства.



На мероприятие приглашены представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководство Российского союза туристической индустрии, заместители губернаторов и руководители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры субъектов Российской Федерации, главы городов Золотого кольца России.



В состав ярославской делегации, которую возглавил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, вошли директор департамента туризма Юлия Рыбакова, мэры Ярославля, Переславля и Ростова, а также представители крупнейших региональных туроператоров и туристического бизнеса.



В ходе собрания представителям городов, входящих в официальный список маршрута, будут вручены свидетельства участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России».



– Федеральный статус – это серьезные перспективы для развития старейшего туристического маршрута России, – отметил Максим Авдеев. – Каждый регион Золотого кольца сегодня заинтересован в увеличении туристического потока, в привлечении дополнительных ресурсов. Консолидация усилий на региональном и федеральном уровнях позволит решить эти задачи так, чтобы максимально удовлетворить интересы каждого города маршрута и всего Золотого кольца в целом.



Первым шагом к консолидации стала инициатива губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, предложившего создать Союз городов Золотого кольца. Идея получила поддержку, и в августе мэры восьми городов, входящих в официальный список маршрута, подписали соответствующее соглашение, договорившись о совместном продвижении и перезагрузке Золотого кольца.