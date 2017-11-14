​Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров стал обладателем второй Международной премии в области электронной электоральной политики. Он получил диплом в номинации «Лучший электоральный софт» за успешно реализованный онлайн-проект – мобильное приложение «Выборы-76». Церемония награждения состоялась на III форуме ассоциации «Электронная электоральная политика», который прошел в Московской области в рамках VII форума специалистов политических профессий.



Мобильное приложение «Выборы-76» создано по инициативе избирательной комиссии Ярославской области в ходе подготовки и проведения выборов губернатора 10 сентября 2017 года. Программу можно использовать на платформе Android. С помощью этого приложения граждане могли найти свой избирательный участок, ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность главы региона, получить другие интересующие их данные о выборах.



На форуме специалистов политических профессий были проанализированы итоги избирательных кампаний 2017 года и реформирования избирательного законодательства, проведена оценка новых практик и инструментария избирательного процесса, определены новые тенденции в избирательном процессе, избирательных технологиях и реализации государственной политики современной России.



В мероприятии приняли участие политконсультанты и политтехнологи, теоретики в области избирательного процесса и избирательных технологий, представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, члены избирательных комиссий и другие заинтересованные лица.