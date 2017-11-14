|Сегодня в региональном Правительстве обсудили новый порядок взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения Ярославской области. Участие в совещании приняли сотрудники профильных структурных подразделений органов власти и руководители предприятий.
– Новый порядок позволит не только улучшить экологическую ситуации в регионе, но и повысить ответственность бизнеса, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это очередной значимый шаг в решении экологических проблем, которыми нам необходимо вплотную заняться для сохранения окружающей среды. Уверен, нововведение станет своеобразным стимулятором экологической модернизации производства в регионе, что в конечном счете приведет также к ощутимому экономическому выигрышу.
Новый порядок устанавливает механизм взимания платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов, а также регламентирует вопросы платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ.
На совещании участники обсудили проблемные моменты, с которыми сталкиваются предприятия в связи с принятием нового порядка. Также рассмотрен вопрос платы абонентов за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения.
– Состав сточных вод существенно влияет на расчет платежей, – подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Необходимо установить новые нормативы сточных вод, принимаемых в систему канализации, которые позволят уменьшить указанные платежи в соответствии с новым порядком. Указанные нормативы не пересматривались с 2004 года.
Юрий Фирсов также напомнил представителям промышленных предприятий, что постановлением областного Правительства предусмотрен порядок корректировки размера платы за сверхнормативный залповый сброс сточных вод. Для этого необходимо представить финансовые документы о реализации экологического инвестиционного проекта на своей территории, например, о строительстве очистных сооружений.
В завершение совещания было решено в ближайшее время детально проработать все поступившие от участников совещания предложения по внесению изменений в порядок взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения Ярославской области.
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