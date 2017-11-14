|Начался третий этап строительства нового моста через Которосль в створе Комсомольской площади в Ярославле – сооружение опор. Ранее с аварийного объекта были вынесены все коммуникации, а затем проведен его демонтаж.
– На сегодняшний день работы ведутся в полном соответствии с графиком, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Контроль заказчик и органы технического надзора осуществляют в режиме нон-стоп. Правительство области на еженедельных совещаниях отслеживает графики производства всех работ, а также подключается к вопросам, которые требуют нашего вмешательства. Поскольку средства на мост выделены из резервного фонда Президента России по ходатайству главы региона Дмитрия Миронова, мы отчитываемся перед администрацией Президента.
В 2017 году на строительство моста через Которосль в Ярославскую область было направлено два транша федеральных средств – 200 и 250 миллионов рублей. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 642 миллиона рублей.
– Сейчас идет бетонирование первой береговой опоры, устанавливается армокаркас на вторую, потом будут сделаны опалубка и также бетонирование, – рассказал руководитель проекта Андрей Кононенко. – На опоре, которая находится в воде, ведутся водолазные работы. Мы срезаем тело опоры под самый ростверк и производим намыв островка под новую. Главная особенность работы в зимний период – использование «тепляков» для укладки бетона: в них его прогревают, чтобы набирал прочность.
Водолазные работы выполняет компания «Ярославский подводник».
Устройство опор, каждая из которых весит 600 – 700 тонн, займет порядка полутора месяцев. Подрядчик планирует закончить эти работы в январе 2018 года и параллельно начинать собирать металлическое пролетное строение.
Справка
Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.
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