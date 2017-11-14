​Мышкинский район принимает участие в федеральном конкурсе «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России». На грант претендует проект «Колумбы российского футбола». Он подразумевает проведение в Мышкине матча легендарных ветеранов ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Шинник» (Ярославль), а также мастер-класса для воспитанников детско-юношеской спортивной школы района.



Содействие в оформлении заявки на участие в конкурсе по просьбе директора МУП «Мышкинский центр туризма» Светланы Чистяковой оказал департамент туризма Ярославской области.



– Мышкинский спортивный клуб «Гладиатор» отмечает в следующем году свое 100-летие, – рассказала Светлана Чистякова. – Открыл его в 1918 году Павел Бутусов – футболист и футбольный тренер. В 1935 году он стал первым тренером «Сталинца» – впоследствии знаменитого футбольного клуба «Зенит». Династия Бутусовых берет свое начало в Мышкинском уезде. На здании клуба «Гладиатор» планируется установить памятную доску и присвоить стадиону детско-юношеской спортивной школы имя братьев Бутусовых.



Партнеры проекта – администрация Мышкинского муниципального района и региональный департамент туризма. Бюджет составляет порядка 3 миллионов рублей, из них 2,6 миллиона – грантовые средства, 100 тысяч – средства бюджета Ярославской области, еще 312 тысяч на реализацию проекта выделит местный бюджет.



– Мышкинский район ищет новые возможности для развития и привлечения туристов, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Уже наработанный туристический статус этой территории станет неплохой поддержкой проекту. Здесь сформирована развлекательная инфраструктура, которая успешно дополнит основное событие. Это прекрасный пример использования имеющихся ресурсов. Мы оказываем этому проекту необходимую поддержку, в том числе в рамках стратегического планирования на перспективу. Если заявленная тематика станет основой ежегодного мероприятия подобного уровня, уверена, турпоток в район будет показывать стабильно положительную динамику.



В текущем году Мышкинский район получил субсидию на установку наружных средств навигации и малых архитектурных форм с элементами навигации в размере боле 210 тысяч рублей. За счет этих средств и софинансирования из местного бюджета будут установлены две малые архитектурные формы, четыре информационные конструкции (карты-схемы), один информационный указатель.