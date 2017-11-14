На Геопортале региона (gis76.ru) в автоматизированной информационной системе «Доступная среда» появится информация о доступности объектов социальной инфраструктуры в коммерческом секторе Ярославля. Ее сбором займутся студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в рамках трехстороннего соглашения между Правительством области, вузом и ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс».



– Ранее благодаря федеральной программе «Доступная среда» на Геопортал были внесены данные о социально значимых объектах некоммерческого сектора, – рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Но людям с ограниченными возможностями также необходима информация о кафе, банках, кинотеатрах, музеях и других коммерческих организациях, которые можно посетить. Поэтому мы организовали дополнительную работу по сбору данных именно в этом направлении.



Единая карта доступности представляет собой интернет-сайт с графическим отображением объектов городской инфраструктуры. В соответствии с требованиями Министерства труда и социальной защиты РФ на ней должна быть размещена актуальная информация. Оборудование и программное обеспечение предоставлены компанией «Here maps СНГ».



– Мы с радостью включились в информационное взаимодействие, – отметил ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев. – И готовы выполнить работы по сбору и актуализации данных о доступности объектов социальной инфраструктуры в коммерческом секторе для людей с ограниченными возможностями, а также по размещению информации на Геопортале Ярославской области и других геоинформационных ресурсах.



В 2016 году была проведена работа по оценке текущего состояния доступности для маломобильных групп населения 3130 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Мониторинг проводился с участием представителей общественных организаций инвалидов. По его итогам были актуализированы паспорта доступности объектов. В настоящий момент в разделе «Доступная среда» размещена информация о 2849 объектах.



Справка



Геопортал Ярославской области активно используется различными ведомствами. На нем размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 2 тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования, в том числе аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки. Кроме того, здесь можно ознакомиться со схемой территориального планирования Ярославской области, расположением избирательных участков, зон покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое.



В 2016 году на Геопортале была размещена информация о 816 объектах культурного наследия. К 80-летию региона в рамках программы «Обустроим область к юбилею» на Геопортале была организована публичная площадка с данными об объектах по благоустройству дворов, дорог, спортивных площадок и домов культуры, включающая фотоотчеты.