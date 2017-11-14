​Состояние воды в Волге обсудили 14 ноября в Ярославле на заседании детского экологического совета. Проведение исследований, как и создание самого детского экологического совета, было инициировано в рамках всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».



Проект «Дети – Волге: проектируем будущее» стартовал в августе 2017 года и проходил в три этапа. Сначала участники – старшеклассники из Ярославля, Рыбинска и шести муниципальных районов, через которые протекает Волга: Некрасовского, Угличского, Пошехонского, Мышкинского, Брейтовского и Тутаевского, – выезжали на катере и самостоятельно отбирали пробы воды. Причем точки были выбраны специально с учетом расположения мест водозабора и очистных сооружений.



Второй этап – непосредственно исследовательская работа – проходил в лабораториях ЯГТУ. На кафедре «Охрана труда и природы» химико-технологического факультета школьники с использованием специального оборудования изучали физико-химические показатели проб: содержание в них нефтепродуктов, органических веществ, тяжелых металлов, а также цветность, мутность, запах и другие.



– Этот проект не только важная экологическая акция в защиту чистоты Волги, – отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева. – Также он имеет исследовательскую и профориентационную составляющие. Ребята-участники общались с инспекторами ГИМС и получили представление о работе этой структуры, взаимодействовали с экологами и узнали об этой профессии.



На третьем этапе проекта специальная группа анализировала полученные результаты. Самостоятельные исследования собственноручно отобранных проб воды ребята сравнивали с нормативными данными.



Сегодня они озвучили свои выводы о качестве воды в Волге на территории региона. При этом в докладах юных исследователей часто звучали сведения о превышении предельно допустимой концентрации тех или иных веществ и неудовлетворительных органолептических показателях.



На основании своих научных изысканий участники проекта составили аналитические записки для руководства муниципальных районов и информационные памятки для земляков с рекомендациями по использованию воды.



За работу дети, педагоги и социальные партнеры проекта получили благодарности департамента образования Ярославской области.