​15 ноября 25 ярославских ребят отправятся на службу в элитные воинские подразделения страны – Президентский полк комендатуры Московского Кремля и Преображенский полк. Сегодня вместе с их родителями призывников проводил губернатор Дмитрий Миронов. Торжественное мероприятие прошло в Правительстве области.



– Вы можете гордиться, что будете служить именно в этих полках, – сказал Дмитрий Миронов, напутствуя молодых людей. – В них принимают только лучших, тех, кто уже зарекомендовал себя. Можно сказать, что Президентский и Преображенский полки – элита наших Вооруженных сил. Сужу об этом не понаслышке, поскольку мне также повезло служить в подразделениях ФСО России. Уверен, что для вас служба в этих частях станет хорошей школой жизни, и хочу поблагодарить родителей, воспитавших достойных сыновей.



Дмитрий Миронов напомнил о славной истории знаменитых частей. Солдаты Кремлевского полка принимали участие в защите Кремля от налетов фашистской авиации. За боевые заслуги полк был награжден орденом Красного Знамени. Преображенцы проявили себя во всех главных кампаниях XVIII – XIX веков. Сформированный еще царем Петром Первым полк был возрожден в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина.



На службу в элитные воинские части отправляются молодые люди со всего региона. С приветственными словами к ним обратился председатель Ярославской областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий.



– Служить в таких знаменитых частях – это большая честь. Президентский и Преображенский полки – гордость и слава нашей армии, – сказал Александр Каменецкий. – Я желаю вам быть достойными ваших прославленных предков. У вас есть с кого брать пример. Ваши деды и прадеды честно служили Родине.



Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон благословил призывников на ратное дело.



Справка



Президентский полк комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны Российской Федерации образован указом Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года из отдельного Краснознаменного Кремлевского полка. В настоящее время полк входит в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), решает специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов, принимает участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несет службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.



В Президентский полк из Ярославской области отправлены в осенние призывы 2015 и 2016 годов по 15 человек.



Преображенский полк Министерства обороны Российской Федерации сформирован в декабре 1979 года. Его основой стали 99-й отдельный комендантский батальон и 1-я отдельная рота почетного караула. В настоящее время в состав полка входят два комендантских батальона, которые имеют в своем составе несколько рот, батальон почетного караула, автомобильная рота и рота обеспечения, а также группа разминирования. Комендантские батальоны обеспечивают безопасность военных судов, военной прокуратуры и других гарнизонных объектов. Кроме того, они осуществляют антитеррористическую деятельность в гарнизоне. Батальон почетного караула полка участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом.



В Преображенский полк из Ярославской области призваны в 2015 году 14 человек – весной, 17 – осенью. В 2016 году 18 человек – весной, 17 – осенью.