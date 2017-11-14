​Распоряжением губернатора Ярославской области на должность заместителя губернатора по вопросам внутренней политики назначен Андрей Юрьевич Шабалин. К исполнению своих обязанностей он приступил сегодня, 15 ноября.



Справка



Андрей Юрьевич Шабалин родился 21 июля 1970 года в городе Навои Узбекской ССР. В 1992 году закончил Нижегородское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО, получив квалификацию «инженер по эксплуатации радиотехнических средств».



В 2010 году закончил юридический факультет Ярославского филиала Московского психолого-социального института.



С 1992 по 1994 гг. проходил военную службу в войсках ПВО МО Росси на должностях командного офицерского состава. С 1994 по 1996 гг. занимал должность старшего государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции г. Нея Костромской области. С 1996 по 2003 гг. работал в Мантуровском МРО Управления ФСНП России по Костромской области на должностях офицерского состава. С июля 2003 г. по декабрь 2003 г. работал в Мантуровском межрайонном отделе Управления Госнаркоконтроля России по Костромской области на должностях офицерского состава.



С 2003 по 2015 гг. работал в МВД России на должностях офицерского состава. Уволился из МВД России, в соответствии с Положением о прохождении службы на пенсию, с должности начальника Управления по борьбе с экономической преступностью в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсов, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.



С 2016 г. занимал должность заместителя генерального директора АО «ЯГК» по безопасности.



Женат, воспитывает двоих детей.