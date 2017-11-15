​Уборочная кампания и сев озимых культур в Ярославской области полностью завершены.



– Мы традиционно закончили сезон с плюсом по производству кормовых культур, – отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Сергей Камышенцев. – Полностью выполнен план по картофелю, зерновым. В связи с неблагоприятными погодными условиями уборочная кампания началась на три недели позже, чем в 2016 году. Из-за низких температур воздуха и переувлажнения на протяжении весенних и летних месяцев сохранялась опасность потери значительной части урожая. Однако нам удалось выйти на положительную динамику благодаря хорошей материально-технической базе и слаженной работе органов власти, руководителей и специалистов сельхозпредприятий.



Площадь уборки зерновых культур составила 40,8 тысячи гектаров. При урожайности 21,8 центнера с гектара намолочено 89 тысяч тонн в бункерном весе. С 3,2 тысячи гектаров убрано 67,7 тысячи тонн картофеля при урожайности 212,5 центнера с гектара. Валовый сбор овощей составил 25,1 тысячи тонн, зеленого горошка – 0,6 тысячи тонн. Лен вытереблен на площади 1,9 тысячи гектаров, семенники многолетних трав обмолочены на площади 1,1 тысячи гектаров.



В этом году посеяно 7,8 тысячи гектаров озимых зерновых культур, что на 1,5 тысячи гектаров больше, чем в 2016-м. Вспахано 33,6 тысячи гектаров зяби.



По заготовке сена сельхозпредприятия региона выполнили план на 111 процентов, сенажа – на 166,7 процента. На условную голову скота придется 26,7 центнера кормовых единиц, тогда как в прошлом году – 24,5 центнера.