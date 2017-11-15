​На интерактивный портал «Решаем вместе», запущенный в дополнение к одноименной губернаторской программе инициативного бюджетирования, уже поступило 600 сообщений от жителей Ярославля.



– Это почти на 200 больше, чем еще неделю назад, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Большинство сообщений касается нарушений правил уборки дворов и дворовых территорий, их освещения.



Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Пегашов подчеркнул, что все сигналы отрабатываются в соответствии с установленными сроками – в течение 10 рабочих дней. Результаты – под жестким контролем со стороны Правительства области.



В частности, вчера представители регионального департамента информатизации и связи проверили качество работы на улице Красноборской. Жительница Ярославля Любовь Гусева через «Решаем вместе» сообщила об отсутствии освещения во дворе, и на портале вопрос был обозначен как решенный.



– Проблема отсутствия освещения на столбе во дворе поднималась на собраниях жильцов дома очень часто, – рассказа Любовь Гусева. – Но ничего не менялось. А в наших домах живет много молодых семей с маленькими детьми, есть хорошая площадка для малышей, но по вечерам ею не воспользоваться – очень темно. Приходилось уходить гулять в другие дворы, где освещено. Так хорошо, что благодаря порталу «Решаем вместе» теперь и у нас фонарь работает!



Всего по проблемам освещения во дворах уже поступило более 80 сообщений, а их общее число в категории «Двор, придомовые территории», которая является одной из семи действующих в настоящее время, – 192 сообщения.



Справка



В настоящее время интернет-ресурс «Решаем вместе» работает в тестовом режиме только в Ярославле. До конца года будут подключены Рыбинск и Ярославский район. С 2018 года портал станет доступен во всем регионе.



Все сообщения на ресурсе четко классифицированы. Это позволяет сразу адресовать их профильному органу власти. Предусмотрено семь категорий: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт. В рамках этих категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется ввод дополнительных.



Для того чтобы вопрос был принят модераторами, опубликован на портале и механизм решения был запущен, необходимо зарегистрироваться, указать свой электронный адрес, четко отнести свой вопрос к одной из семи категорий и написать сообщение, не превышающее 700 знаков.