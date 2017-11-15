​15 ноября в Правительстве региона прошло совещание, посвященное регулированию отдельных вопросов в сфере имущественных и земельных отношений на территории Ярославля. Участие в работе приняли представители департамента имущественных и земельных отношений, мэрии города, управления Росреестра по Ярославской области.



– Сегодняшнее совещание завершает цикл обсуждений по данному вопросу. В течение нескольких месяцев мы анализировали деятельность в сфере имущественных и земельных отношений во всех муниципальных образованиях, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Наша задача – навести порядок в земельной сфере, каждый квадратный метр земли должен не простаивать, а работать, пополняя бюджеты всех уровней. В текущем году мы провели серьезную работу по совершенствованию управления областным имуществом, усилен контроль за его использованием и распоряжением им.



В Ярославле работает более 370 муниципальных учреждений, за которыми закреплено имущество на праве оперативного управления.



– Регулярно проводятся проверки муниципальных предприятий и учреждений в рамках работы по повышению эффективности использования муниципального имущества, – пояснил заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов. – За 9 месяцев 2017 года проведено 22 проверки. По их результатам в организации направлены обращения по устранению выявленных нарушений.



Один из социально значимых вопросов, которые обсуждались на совещании, – о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.



Как пояснил Сергей Тарасов, в Ярославле бесплатно предоставлено в собственность отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, более 360 земельных участков. До конца года будет сформировано порядка 100 участков, которые согласно очередности планируется выделять отдельным категориям граждан в первом квартале 2018 года.



Также в областном центре сформировано более 90 земельных участков для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, промышленных и торговых объектов, для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства.