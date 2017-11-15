​Задача по вводу в оборот земель сельхозназначения, которую поставил губернатор Дмитрий Миронов на 2017 год, перевыполнена.



– Стояла цель задействовать 40 тысяч гектаров заброшенных полей. На данный момент уже ввели в оборот 45,1 тысячи гектаров, – отметил Дмитрий Миронов – Отличный результат! В следующем году продолжим работу в этом направлении. Значительная часть сельхозземель в Ярославской области по-прежнему пустует. Это неправильно. Земля должна кормить жителей, давать им работу, обеспечивать предприятия заказами. Поэтому возрождение пашни и развитие сельского хозяйства в целом – одна из наших стратегических задач.



Для тех, кто помогает решать эту задачу, Правительство области создало максимально комфортные условия. В частности, пятикратно увеличен объем финансовой поддержки: за каждый новых гектар посевных площадей, распаханных и засеянных, в том числе озимыми культурами, выплачивается 2 тысячи рублей (до 2017 года – 341 рубль). Также предусмотрена компенсация части затрат на приобретение техники и технологического оборудования.



Прием документов на выплату субсидий за введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий ведет региональный департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка.



Площадь пашни в Ярославской области – свыше 720 тысяч гектаров, однако, когда Дмитрий Миронов возглавил регион, использовалось немногим более 300 тысяч. Работа по возвращению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в следующем году будет продолжена.