​На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный открылся первый в Ярославле официальный туристско-информационный пункт.



– Это очень значимый шаг для повышения информационного комфорта туристов и, как следствие, привлекательности Ярославля и области для наших гостей, – отметила на церемонии открытия инфопункта директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Это качественно новый уровень сервиса, отвечающий потребностям современного туриста. И такая практика будет распространяться на территории всей области. Сеть туристско-информационных пунктов будет развиваться. Особенно важно таким образом создать единое информационное пространство с городами Золотого кольца и правильно сформировать внутренний турпоток. Если людям будет удобно путешествовать по нашим регионам, они будут путешествовать.



Инфопункт создан в рамках проекта «Вокзал – лицо города», который разработан и реализуется областным департаментом туризма совместно с Северной железной дорогой. Цель – сформировать комфортную среду для туристов, сделать так, чтобы актуальная информация о городах, достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах была доступна путешественникам сразу по прибытии в Ярославль.



В зале информационного пункта на вокзале Ярославль-Главный установлен мультимедийный терминал, который предоставляет доступ к основному туристическому порталу региона. В режиме онлайн можно получить сведения о туристических маршрутах, экскурсиях, гостиницах, кафе и ресторанах и самостоятельно спланировать свое путешествие по Ярославской области или обратиться за помощью к консультанту.



– Это первый реализованный проект, наша отправная точка для дальнейшего развития взаимодействия между ОАО «РЖД» и туристическим сообществом Ярославской области, – сказал заместитель начальника Северной железной дороги Олег Васютенко. – Мы стремимся к тому, чтобы к проекту подключились и другие регионы на территории Северной железной дороги.



Работу туристско-информационного пункта обеспечивает организованный при департаменте туризма центр развития туризма «Ярославия». При его содействии собраны информационно-справочная база и материалы для бесплатной раздачи гостям, ведется подготовка студентов-практикантов старших курсов вузов, которые будут обеспечивать регулярную работу инфопункта на начальном этапе.



В Ярославской области центры, предоставляющие информацию туристам, также работают в Угличе, Тутаеве, Переславле-Залесском, Ростове, Мышкине и Рыбинске.