​15 ноября в Правительстве региона прошли публичные слушания, посвященные проекту областного бюджета на 2018 год и последующий двухлетний плановый период. Мероприятие с участием представителей общественности провел заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин.



Он подчеркнул, что, как и в текущем году, по поручению главы региона Дмитрия Миронова сформирован бездефицитный бюджет.



– Сумма доходов областного бюджета в 2018 году составит 59 миллиардов рублей, в 2019-м – более 61 миллиарда, в 2020-м – около 66, – сообщил Илья Баланин. – Расходы будут равны доходам. Таким образом, на 2018 год и последующие два года сформирован бездефицитный бюджет. Планируется, что в этот период в регион будет ежегодно поступать 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.



Илья Баланин обратил внимание присутствующих, что основным принципом формирования областной казны является финансирование первоочередных расходов. Речь идет о реализации стратегических инициатив Президента РФ, включая майские указы, выплате заработной платы, обеспечении стабильной работы учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, своевременном перечислении муниципальным образованиям дотаций и субвенций, а также о расходах на обслуживание государственного долга.



– Исходя из структуры расходов, бюджет на 2018 год можно назвать социальным, – отметил Илья Баланин. – Расходы на соцсферу составляют в проекте 68,4 процента, на развитие отраслей производственной сферы – 15,3 процента, на дотации муниципальным образованиям – 7,1 процента, на решение общегосударственных вопросов – 4,5 процента, на обслуживание госдолга – 3,3 процента, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,1 процента, на прочее – 0,3 процента.



Формирование бездефицитного бюджета на ближайшие три года позволит не наращивать объем госдолга Ярославской области, а также сократить его уровень относительно доходов областного бюджета.



Более подробно участники встречи остановились на обсуждении приоритетных направлений деятельности органов власти. Так, объем ассигнований государственной программы «Развитие здравоохранения области» на 2018 год составит 9,8 миллиарда рублей. Средства будут направлены в том числе на строительство нового объекта здравоохранения – хирургического корпуса областной клинической онкологической больницы. Также в следующем году продолжится реализация другого приоритетного направления – по развитию сельского хозяйства в части введения в оборот неиспользуемых сельхозземель. В планах – ввести не менее 20 тысяч гектаров.



Планируется завершение строительства ряда дошкольных образовательных учреждений в Ярославле, Данилове, Рыбинске, а также спортивных объектов, в том числе в рамках мероприятий по проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Во встрече приняли участие члены общественных палат, общественных советов, эксперты портала «Народное правительство», представители некоммерческих организаций, депутаты и активные граждане.



– В целом проект бюджета на ближайшие три года – это очень профессионально сработанный документ. Большинство его параметров отвечает актуальным запросам гражданского общества, – сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Обращаю внимание, бюджет бездефицитный. А это значит, что он не может полностью удовлетворить абсолютно все запросы. Но самые главные статьи, социальные, финансово обеспечены.



Свою оценку основным параметрам проекта бюджета дал и заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.



– Могу сказать, что в целом я настроен оптимистично. У нас уже прошло заседание рабочей группы фракции «Единая Россия». Ее участники проголосовали за проект бюджета. И с небольшими замечаниями, но рекомендовали фракции его поддержать, – сообщил Николай Александрычев. – Поэтому я рассчитываю, что на ближайшем заседании Думы главный финансовый документ региона будет принят в первом чтении.



Проект бюджета на 2018 год и плановый период будет рассмотрен депутатами областной Думы на следующей неделе, 21 ноября.



Публичные слушания по проекту бюджета проводятся по инициативе губернатора ежегодно перед рассмотрением законопроекта на заседании Ярославской областной Думы.