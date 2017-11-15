​15 ноября холдинг «АгриВолга» официально запустил новую современную молочно-товарную ферму на 500 голов в деревне Бурмасово Угличского района.



– Ярославская область является одним из крупнейших производителей органической сельскохозяйственной продукции в России. Регион занимает второе место в стране, лишь немного уступая Краснодарскому краю, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Развитие органического производства сегодня действительно очень важно, это неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин. Когда он посещал наш регион, то подчеркнул, что за органикой будущее. Продукты, произведенные в Ярославской области, сегодня потребляются не только внутри региона, но и поставляются более чем в 500 торговых точек Москвы и Подмосковья. Уверен, что это число с каждым годом будет расти.



Работа по созданию фермы велась в рамках подписанного на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Ярославской области и некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции».



Реализация проекта позволит увеличить объем налоговых отчислений в бюджет области на 3 миллиона рублей, создать новые рабочие места, будет способствовать росту производства молока в регионе.



На ферме запланировано производство 6 тысяч литров молока в год на одну корову. В проект инвестировано более 87 миллионов рублей.



– «АгриВолга» занимается органическим сельским хозяйством уже почти 10 лет. За это время мы создали достаточно устойчивое производство – сейчас у нас около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, – рассказал руководитель группы компаний «Агранта», в которую входит холдинг «АгриВолга», Сергей Бачин. – И мы продолжаем работать в этом направлении. В органическом производстве ферма не может быть рассчитана больше чем на 500 коров, потому что очень важно, чтобы нагрузка на природу была ограниченной, щадящей. Поэтому мы просто открываем много ферм. В этом году это уже вторая наша ферма на 500 голов.



Дмитрий Степаненко напомнил, что в регионе в настоящее время сертифицированы как товаропроизводители органической продукции пять сельхозпредприятий. Задача – к 2025 году увеличить их число в десять раз.



Реализация потенциала агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений программы социально-экономического развития региона «10 точек роста». Правительство области ведет работу с инвесторами по созданию новых и реконструкции имеющихся объектов, оказывает поддержку производителям, в том числе путем продвижения их продукции, создания региональной системы качества.



Принятые меры уже позволили увеличить объемы производства молока. В январе – октябре в Ярославской области они составили 235,5 тысячи тонн, что почти на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях достиг 5286 кг против 4777 кг в первые 10 месяцев 2016-го.



В планах у «АгриВолги» – строительство площадки для содержания специализированного мясного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 1000 голов в деревне Черницино.



Справка



«АгриВолга» – один из российских лидеров по производству органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, расположен в городе Угличе Ярославской области.



Основные направления деятельности: производство и продажа высококачественного органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мелкого рогатого скота и свиней. Торговые марки: «Углече поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы».



В холдинг входят хозяйства «Авангард», «Большая Волга», «Бурмасово», «Заречье», «Земледелец», «Луч», «Мир», «Россия». Реализация продукции осуществляется через сеть фирменных магазинов «Углече поле. Органик маркет» (Москва, Подмосковье) и «Из Углича» (Ярославская область, Подмосковье).