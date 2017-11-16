|16 ноября в ярославском Культурно-зрелищном центре были подведены итоги работы в сфере АПК.
– Погода устроила нам серьезное испытание, но даже в таких условиях труженики села сработали очень неплохо, – отметил, открывая мероприятие, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Индекс производства продукции сельского хозяйства за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил почти 104 процента. Среди регионов Центрального федерального округа Ярославская область по объему производства и темпам прироста продукции сельского хозяйства в совокупности занимает 7-е место. Это неплохо. Но в то же время нам есть куда расти.
Участие в торжественном мероприятии также принял директор департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ Виталий Волощенко. Он пожелал ярославцам новых трудовых успехов и зачитал приветственный адрес министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
В документе, в частности, говорится:
«Отрадно, что ярославские аграрии справляются с поставленными задачами. Нам с вами есть чем гордиться. Я верю в надежность людей, которые трудятся в сельском хозяйстве, и в ответственность их руководителей».
Сельхозпроизводители региона уже полностью убрали зерновые и зернобобовые культуры, картофель, выйдя на плановые объемы. Валовый сбор овощей превысил уровень прошлого года почти на 10 процентов. Заложена хорошая основа для будущего урожая: озимых зерновых культур посеяно на четверть больше, чем год назад.
Увеличилось производство яиц, область полностью обеспечивает себя мясом птицы. Регион является лидером и крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России, развивает пищевую и перерабатывающую промышленность: в АПК сегодня работают около 400 таких предприятий.
Дмитрий Степаненко подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из точек роста Ярославской области, определенных стратегией ее социально-экономического развития до 2025 года. Для реализации потенциала АПК в текущем году введены новые меры господдержки. Например, за введение в оборот неиспользуемых сельхозземель предусмотрены выплата, до 2 тысяч рублей за гектар, и компенсация 20 процентов затрат на приобретение техники. В результате удалось выполнить задачу, поставленную губернатором Дмитрием Мироновым, – вернуть в работу более 40 тысяч гектаров пашни. В следующем году планируется ввести в оборот еще 20 тысяч гектаров.
В праздничный день были награждены лучшие работники предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени удостоен генеральный директор ЗАО «Атрус» Таир Мирзоев, Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова – генеральный директор ОАО «Волжанин» Людмила Костева. Почетные грамоты и благодарности губернатора Ярославской области получили еще пять человек.
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