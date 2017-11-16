|Конструктор Регионального центра инжиниринга Ярославской области Антон Петренко вошел в топ-100 инженеров страны в авиационной отрасли, заняв по итогам конкурса 9 – 11-е места.
IV всероссийский конкурс «Топ-100 лучших инженеров России» проводился в два этапа. Первый – в заочном режиме, непосредственно на базе вузов и предприятий. Победители стали участниками финала, который состоялся в Ульяновске. Состязания в режиме реального времени на единой технологической площадке позволили объективно оценить качество подготовки и квалификации специалистов.
Участниками заочных этапов трех прошедших конкурсов стали свыше 1700 как уже работающих инженеров, так и студентов. В финал вышли порядка 650 человек.
Антон Петренко также получил специальный приз от эксперта конкурса, руководителя направления по работе с ключевыми клиентами компании «Аскон-Волга» Леонида Камалова.
Конкурс является ключевым мероприятием реализации масштабного проекта «Российский инжиниринг». Организаторами выступают фонд регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» и Центр кластерного развития Ульяновской области.
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