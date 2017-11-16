|В Ярославской области усилен контроль в сфере соблюдения природоохранного законодательства, в том числе на водных объектах. По сравнению с прошлым годом в два раза возросла общая сумма наложенных административных штрафов, на 50 процентов увеличилось количество выданных предписаний по устранению выявленных нарушений.
Итоги работы в этой сфере сегодня обсудили на заседании экологического совета при губернаторе.
– Ярославская область – сложный и уникальный регион с точки зрения водных ресурсов, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Достичь стабильной динамики по улучшению экологической ситуации и качества водных объектов невозможно без комплексного подхода. Поэтому в регионе согласно поручениям Президента РФ Владимира Путина в Год экологии одновременно в нескольких направлениях запущены проекты по улучшению качества воды и услуг, предоставляемых населению в сфере водоснабжения и водоотведения, а также экологической ситуации в целом.
Роман Колесов напомнил, что в рамках реализуемого по поручению главы региона Дмитрия Миронова комплексного подхода принято беспрецедентное решение с 1 января 2018 года передать с муниципального уровня на региональный полномочия по водоотведению и водоснабжению. Это позволит провести масштабную модернизацию сетей, износ которых на сегодня составляет в среднем 75 процентов.
Уже разработана стратегия модернизации двух водоканалов, которые станут опорными для всей системы региона, – рыбинского и ярославского. Кроме того, по инициативе Дмитрия Миронова подготовлен и утвержден на федеральном уровне проект «Чистая Волга», в рамках которого разработана профильная региональная программа, включающая многочисленные мероприятия по модернизации водохозяйственного комплекса.
Как рассказала руководитель территориального отдела Верхневолжского ВБУ по Ярославской области Варвара Мелентьева, в последнее время в регионе наблюдается положительная динамика в направлении водопользования. Фиксируется снижение объемов потерь водных ресурсов при транспортировке, а также сточных вод, сбрасываемых без очистки в водоемы.
– Доля стоков основных предприятий-загрязнителей от общего объема сбрасываемых стоков составляет в среднем 94 процента, – отметила Варвара Мелентьева. – Ведущая роль принадлежит предприятиям ЖКХ, сбрасывающим загрязненные сточные воды в поверхностные водные объекты. При этом предприятия ЖКХ сами по себе не являются источниками этих загрязнений, которые поступают к ним со стоками крупнейших промпредприятий. Очистные сооружения ЖКХ, построенные много десятилетий назад, в настоящее время не справляются с нагрузкой.
В рамках мероприятий по решению данной проблемы в этом году постановлением Правительства области утвержден новый порядок взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения региона.
– Данное нововведение направлено прежде всего на улучшение экологической ситуации в регионе, – сообщил директор департамента – главный государственный инспектор Ярославской области Юрий Фирсов. – В первую очередь средства от данных платежей пойдут на реализацию природоохранных мероприятий.
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