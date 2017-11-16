​Участники проекта «Стартап-Автобус 76» посетили инновационный центр «Сколково». В поездке приняли участие 54 человека: студенты, начинающие предприниматели и представители комитета женского предпринимательства. Организовала экскурсию региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства совместно с факультетом информатики и вычислительной техники ЯрГУ им. П.Г. Демидова в рамках реализации инициативы Президента России Владимира Путина о поддержке инновационных проектов.



«Сколково» – центр формирования и поддержки инноваций и инновационного предпринимательства. Ярославский регион активно взаимодействует с этой структурой как в рамках образовательных программ, так и по линии конкретных проектов. В числе сегодняшних резидентов «Сколково» – семь проектов из Ярославской области. Работают они в сферах «ИТ», «Биомед», «Ядертех», «Космос» и «Энерготех».



– Ярославский регион активно генерирует инновационные разработки. Для их успешного развития важно понимать, что в целом происходит в настоящее время в этой сфере, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности области Галина Пенягина. – Поэтому региональный инвестблок ведет системную работу по ознакомлению студентов и предпринимателей с лучшими организациями венчурной индустрии: технопарками, акселераторами и бизнес-инкубаторами. Поездки «Стартап-Автобус 76» – хороший фактор стимулирования инновационной инициативы. Участники знакомятся с потенциальными партнерами, инвесторами и менторами, берут на вооружение новые идеи и технологии. Начинающим предпринимателям проект помогает повысить уровень компетенций, шире взглянуть на возможности своего бизнеса и познакомиться с правилами игры в венчурной индустрии.



В ходе экскурсии по технопарку «Сколково» участники поездки посмотрели офисный и лабораторный блоки, коворкинг и образовательные зоны, встретились с представителями руководства различных структур центра и побеседовали с ними о наиболее интересных проектах и основных трендах в различных сферах инновационных разработок.



Отдельной темой обсуждения стало получение статуса резидента «Сколково». Претендующие на него проекты проходят жесткий отбор. Из общего числа заявок принимаются в среднем 15 процентов. При этом проект должен не только иметь в своей основе инновационные разработки, перспективные в бизнес-аспекте, но и быть подкреплен хорошей командой.



Резиденты получают целый набор инструментов поддержки: налоговые и таможенные льготы, гранты, доступ к инфраструктуре и консалтинг, помощь в привлечении финансирования и акселерации. В Ярославской области аналогичными мерами поддержки, за исключением льгот и грантов, могут пользоваться резиденты Ярославского бизнес-инкубатора.



– Очень благодарен за эту поездку, – поделился впечатлениями участник проекта «Стартап-Автобус 76» предприниматель Виталий Бортяков. – Интересные спикеры, полезная информация, позволяющая подумать о возможностях сотрудничества. Особенно впечатляет уровень проектов «Сколково»: интереснейшие разработки, самое современное оборудование. Многое из того, что я видел, действительно технологии будущего.



Справка



Авторский проект «Стартап-Автобус 76» был запущен в 2016 году. Для студентов и стартап-команд были организованы поездки на инновационные площадки и мероприятия: во французский акселератор «Numa», в первый бизнесовый акселератор «LevelUp», во ФРИИ, в рабочее пространство «Deworkacy» (Агентство инноваций Москвы), в бизнес-инкубатор Высшей школы экономики и Калужский государственный университет на «Open Innovations Startup Tour». В поездках приняли участие более 250 человек.