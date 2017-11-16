​Сегодня на личном приеме у губернатора Дмитрия Миронова жители поселка Некрасовское подняли вопрос ремонта детского отделения центральной районной больницы. Они сетовали, что устали возить детей в больницы Ярославля.



– Прекрасно понимаю вашу обеспокоенность, – поддержал жителей поселка Дмитрий Миронов. – Я вижу, что алгоритм решения этой проблемы есть, у нас заложены определенные средства на эти цели, мы обязаны завершить ремонт в детском отделении и подготовить его к приему пациентов. Я попрошу директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева прокомментировать ситуацию. Были ли здесь затянуты сроки и в связи с чем?



Руслан Саитгареев сообщил, что сроки проведения работ, определенные в проектно-технической документации, строго соблюдаются. Детское отделение находилось в аварийном состоянии, и в 2016 году начался его ремонт. К настоящему времени заменены перекрытия, полы на двух этажах, восстановлены перегородки, проложен трубопровод холодного и горячего водоснабжения, сети электроснабжения. Стоимость работ составила более 2 миллионов рублей.



– Закончить ремонт планируем к 1 декабря этого года, – доложил Руслан Саитгареев.



Дмитрий Миронов отметил, что в ближайшее время посетит Некрасовскую районную больницу и лично проконтролирует качество работ.



– Мы обязательно с директором департамента здравоохранения приедем в Некрасовский район и посмотрим на месте, что и как сделано. Я думаю, что проблема жителей поселка решится в ближайшее время, – сказал Дмитрий Миронов.



Некрасовская больница – не единственное учреждение здравоохранения региона, которое будет обновлено и станет более комфортным для пациентов. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина Ярославская область получила на эти цели более 250 миллионов рублей из резервного фонда главы государства.



Уже в ноябре будут объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17 лечебных учреждений Ярославской области.



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