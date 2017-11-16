​Семье Симошиных из поселка Красные Ткачи будут выделены средства на восстановление сгоревшего дома из резервного фонда Правительства региона. Такое решение принял сегодня губернатор Дмитрий Миронов во время личного приема граждан. Мероприятие прошло в приемной Президента Российской Федерации в Ярославской области.



Пожар, после которого семья лишилась дома, произошел первого октября. Все имущество было уничтожено, целыми остались только кирпичные стены.



– Технически восстановить дом можно, – рассказал его владелец Вениамин Симошин. – Для этого необходимо установить каркас, утеплить стены, произвести внутренние работы.



После пожара семье была оказана первоначальная материальная помощь, однако для восстановления единственного жилья средств не хватило.



– Деньги на восстановление жилья выделим из резервного фонда Правительства области, – сказал Дмитрий Миронов. – Я думаю, все у вас будет хорошо, будет у вас дом.



​Губернатор поручил департаменту труда и социальной поддержки населения помочь семье в сборе необходимых документов и подготовить проект постановления Правительства области «О выделении средств из резервного фонда».