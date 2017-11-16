|16 ноября заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая провела совещание по актуальным вопросам в сфере закупок. В мероприятии, организованном в формате видео-конференц-связи, приняли участие представители департамента государственного заказа региона и муниципальных образований.
Были рассмотрены вопросы совершенствования контрактной системы Ярославской области путем применения инструментов централизованного управления процессом закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках ФЗ-44, а также дальнейшая работа государственной информационной системы Ярославской области.
– На сегодняшний день 17 муниципальных районов и 2 городских округа заключили соглашения о подключении к государственной информационной системе «Государственные закупки Ярославской области» в 2018 году, – отметила Екатерина Троицкая. – Это позволит оперативно получать информацию о закупках в целях принятия управленческих решений и объединить всех участников контрактной системы в едином информационном пространстве области, связать закупочный процесс с бюджетным и усилить финансовый контроль при осуществлении закупок.
Государственная информационная система «Государственные закупки Ярославской области» – это система в сети Интернет, позволяющая осуществлять закупки для государственных и муниципальных нужд.
Екатерина Троицкая подчеркнула важность внедрения в муниципальных образованиях высоких стандартов управления закупочным процессом, повышения контроля за расходованием денежных средств.
Сегодняшнее совещание – пятое в 2017 году в рамках исполнения распоряжения губернатора Дмитрия Миронова о повышении функциональных показателей работы, принятого в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
20:15
21 просмотров
2017.11.16 Количество населенных пунктов, подключенных к газовым сетям, в этом году в два раза превысит прошлогодний показатель2017.11.16 Определены победители ежегодного регионального конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества»2017.11.16 Андрей Кириленко: "Я привожу ярославский «Буревестник» всем в пример"2017.11.16 Дмитрий Миронов: «Деньги на восстановление сгоревшего дома в Красных Ткачах выделим из резервного фонда»2017.11.16 Ремонт детского отделения Некрасовской центральной районной больницы будет завершен до конца года