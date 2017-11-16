​16 ноября в рамках ежегодной региональной научно-практической конференции «Управление качеством: развитие на современном этапе» были награждены победители конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества». В этом году лауреатами стали Ярославский радиозавод, Завод ЛИТ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, ЯПИ «Резиноасбопроект», ООО «Собрание», рыбинский центр детского творчества «Солнечный», Рыбинский полиграфический колледж, комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Ярославля, Красноперекопский психоневрологический интернат.



Участниками конференции стали более 120 представителей промышленных предприятий и организаций сферы услуг Ярославской области, студенты и преподаватели вузов и колледжей, представители регионального Правительства.



– Качество в современном мире – это многогранное понятие. Это и качество жизни, и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека. Эффективное управление организацией есть залог качества выпускаемых товаров и услуг, – отметил Александр Ермолов, первый заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.



Торжественная церемония продолжилась награждением победителей всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России». В 2017 году на него было представлено 16 видов продукции, семи из которых присвоен статус «Новинка» и трем – звание «Золотая сотня».



В содержательной части конференции рассматривались особенности подтверждения качества продукции при ее экспорте на международный рынок, вопросы внедрения процессного подхода в управление современной организацией, вопросы эффективности внедрения профессиональных стандартов в действующие системы менеджмента и другие темы.