​До конца 2017 года техническая возможность подключения к сетям газораспределения будет предоставлена домовладениям в девяти населенных пунктах области. В их число вошло село Григорьевское Ярославского муниципального района, куда уже пришло голубое топливо. В прошлом году таких населенных пунктов было только четыре.



Повышение интенсивности процесса газификации отдаленных районов стало возможным благодаря перезагрузке отношений с ПАО «Газпром», инициированной губернатором Дмитрием Мироновым. Важность этой работы отметил во время своего сентябрьского визита в Ярославль Президент России Владимир Путин.



– В рамках региональной программы газификации в 2016 году было построено 49 километров газораспределительных сетей, в 2017-м до конца года будет введено в эксплуатацию 92,45 километра, порядка 1300 домовладений газифицировано, – сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Общий объем финансирования в этом году – более 130 миллионов рублей. Всего построен 21 объект газоснабжения, которые сейчас вводятся в эксплуатацию.



Жители села Григорьевского очень долго ждали прихода голубого топлива. Подготовка проектной документации на строительство распределительных газовых сетей началась в 2008 году.



– Мы переводим на индивидуальное газовое отопление дома, которые получали тепло централизованно от угольной котельной, – рассказал глава Ярославского муниципального района Николай Золотников. – Котельная ФГУ СП «Григорьевское» убыточная, тариф – более 4 тысяч рублей за гигакалорию, а самое главное, она не обеспечивала качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Теперь ситуация изменится к лучшему.



Благодаря пуску голубого топлива в селе уже переведено на индивидуальное газовое отопление шесть домов (восемь квартир). На следующей неделе намечено подключение еще двух домов. Всего созданы условия для подключения 65 домовладений. Жители всей правой части села Григорьевского, а не только тех домов, которые централизованно получали теплоснабжение от убыточной котельной, могут уже в этом году перейти на газовое отопление. Для этого им необходимо обратиться за техническими условиями в АО «Газпром газораспределение Ярославль» по адресу: Суздальское шоссе, дом 33.



В дальнейшем администрация района планирует продолжить мероприятия по реализации данного проекта. Предстоит работа по газификации левой стороны Григорьевского, будет построен газопровод низкого давления протяженностью 2,7 километра, что даст возможность для подключения к голубому топливу еще 85 домовладений. На третьем этапе, когда завершится строительство очередного газопровода протяженностью 3 километра, газ придет в ближайшие населенные пункты – деревни Щеглевское и Хабарово, где перейти на газовое отопление смогут 50 домовладений.