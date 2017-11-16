​В ближайшее время в Ярославле появится еще один монумент, посвященный событиям 1612 года. В Правительстве региона идет обсуждение места, в котором следует поставить памятник лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.



Как сообщил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, пока рассматриваются два варианта места установки памятника. Это пешеходная зона на перекрестке Революционного бульвара с улицей Андропова и территория Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря.



– Оба места находятся в туристическом центре города, – подчеркнул Михаил Кудряшов. – Территория Кирилло-Афанасиевского монастыря в этом смысле подходит лучше всего. Сейчас там ведется масштабная реставрация. Установка памятника Минину и Пожарскому станет ее логичным завершением. Но надо аккуратно вписать монумент в ансамбль и сделать так, чтобы его было хорошо видно через арку монастыря. Территория Революционного бульвара – хорошее, открытое пространство, идеально подходящее для заметного, торжественного монумента. Но связь этого места с историческими событиями не так очевидна, как в случае с монастырем.



По мнению настоятеля Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря отца Никодима, установка памятника на территории ансамбля – это увековечение памяти о том, как Ярославль и его жители собрали ополчение и помогли его вооружить.



– Минин и Пожарский были настоящими героями России. А сама территория, на которой располагается Кирилло-Афанасиевский монастырь, уникальная, – поясняет отец Никодим. – Здесь возведен первый и единственный храм, основанный Мининым и Пожарским. Во всей России нет больше такого храма. Никто не может этим похвастаться. Это очень достопримечательное место. Уже позже предки увековечили их память, основав на этом месте еще и монастырь. Установить именно здесь памятник ополчению считаю хорошей идеей, достойной памяти наших великих предков.



Определить, в каком месте необходимо поставить памятник, должны сами жители. Для этого на портале Правительства области запущено голосование, которое продлится неделю. Проект монумента будет подготовлен после того, как ярославцы выберут место для его установки.