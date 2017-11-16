​16 ноября председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко провел встречу с официальной делегацией Федерации баскетбола РФ во главе с ее руководителем Андреем Кириленко.



– Баскетбол в нашем регионе очень популярен. Им увлекаются более 6 тысяч человек. И мы рассчитываем, что эта цифра увеличится. Возможности для этого есть, – сказал, обращаясь к гостям, Дмитрий Степаненко. – В ближайшие годы по программе «Газпром – детям» в области будет построено еще пять современных комплексов, где смогут заниматься начинающие спортсмены. Команды ярославских и рыбинских вузов всегда достойно представляли наш регион на всероссийском уровне. На базе студенческих команд два года назад создавался и профессиональный баскетбольный клуб «Буревестник». Правительство области рассматривает его как важный ориентир для тысяч ярославских школьников, желающих заниматься баскетболом.



В числе гостей были также профессиональный баскетболист, руководитель департамента федерации Никита Моргунов и президент ярославского клуба «Буревестник» Александр Церковный. Участники встречи обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе. Речь шла, в частности, о проведении на территории области крупных всероссийских чемпионатов, международных турниров, официальных матчей сборной России по баскетболу.



– Спасибо за теплый прием, – сказал в ответном слове Андрей Кириленко. – Ярославский «Буревестник» появился буквально пару лет назад и стал настоящим открытием. Команда сделала просто фантастический рывок и уже готова играть на самом высоком уровне. Я всем привожу ее в пример. Причем импонирует еще и то, что клуб развивает не только непосредственно баскетбол, но и занимается околоспортивной составляющей. Появилась целая культура. На баскетбол приходят семьями, этот вид спорта становится образом жизни. Это здорово!



В рамках встречи между Правительством области и Федерацией баскетбола было подписано соглашение о сотрудничестве.



В завершение мероприятия Андрей Кириленко подарил Дмитрию Степаненко спортивную майку и мяч со своим автографом.



Завтра гости примут участие в торжественном открытии Дня Российской федерации баскетбола в Ярославле, которое пройдет в КСК «Вознесенский». Андрей Кириленко поделится с юными спортсменами секретами мастерства, проведет автограф-сессию.



