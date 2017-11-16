​21 ноября в Ярославле впервые отметят День Золотого кольца. О том, как он пройдет, журналистам рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



Праздник проводится по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и состоится в тот самый день, когда в 1967 году в прессе впервые прозвучала идея журналиста Юрия Бычкова организовать туристический маршрут под названием «Золотое кольцо» по старинным русским городам. Идея получила поддержку глав городов, входящих в официальный список маршрута.



– Ярославская область заинтересована в развитии этого проекта. У нас три города входят в Золотое кольцо, и мы экономически зависим от туристического потока, – отметила Юлия Рыбакова. – Мы считаем, что день рождения Золотого кольца – это сетевая акция. Ее можно проводить в любом городе. Ярославль сейчас формирует тренд, который, уверена, будет востребован во всех городах Золотого кольца. Более того, думаю, со временем станет модно отмечать таким образом все свадебные юбилейные даты.



На первый день рождения маршрута в Ярославль съедутся особые гости: 20 семейных пар из городов Золотого кольца, отмечающих в этом году 50 лет совместной жизни. Для гостей приготовят специальный торт и традиционные свадебные пироги. Также их ждут семейные фотосессии, концерт свадебных и величальных песен, прием в Ярославском художественном музее.



В центре города в честь Дня Золотого кольца будет звучать колокольный перезвон, а в храмах состоится праздничный молебен.



В рамках деловой программы планируется подписание учредительного договора Союза городов Золотого кольца.



Финальной точкой празднований станет открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца и туристско-информационного центра. Гостям также представят проект бренда Союза городов.



– Мы структурируем работу в рамках реновации маршрута и насыщаем его знаковыми событиями, – пояснила Юлия Рыбакова. – Сегодня запрос на эту работу весьма высок, и наша деятельность находит поддержку на федеральном уровне. Буквально на днях маршрут Золотое кольцо получил статус национального проекта.



К подготовке празднования Дня Золотого кольца подключилось бизнес-сообщество региона. На эту дату ярославские рестораторы объявили акцию «Клуб 21». В течение всего дня за фото в социальных сетях с определенными хештегами они предлагают скидку 21 процент на специальное меню. На сегодняшний день в акцию включились 14 ресторанов и кафе Ярославля, а также ростовские, ивановские и костромские заведения. Актуальный список участников акции размещен на ресурсах департамента туризма Ярославской области в социальных сетях.