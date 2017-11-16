​В Ярославле ведется работа по оценке состояния здания детской клинической больницы №1. В процессе задействован уникальный диагностический комплекс «Струна», который специально для этого доставили из Курска. Вчера специалисты провели исследования, которые позволят сделать выводы о перспективах дальнейшего использовании объекта.



– Динамико-волновой метод дает возможность определить, насколько повреждена конструктивная система здания, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. – Исходные данные мы закладываем в модель и по результатам делаем выводы о безопасности. Также с помощью прибора можно оценить геометрию здания и даже измерить прочность материалов.



Основа диагностического комплекса «Струна» – уникальные, не имеющие аналогов датчики. Они работают в исключительно широком диапазоне частот – от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет комплексу различать колебания зданий любого качества и любой степени износа – как совсем новых, так и аварийных, от низких монолитных сооружений до высоток и промышленных дымовых труб. Чувствительность комплекса исключительно высока и позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца, не говоря уже о колебаниях самого здания.



По итогам работы «Струны» специалисты дадут рекомендации по дальнейшему использованию здания. Окончательное решение будет принято позже на основании комплекса исследований.



Здание больницы 1956 года постройки, находящееся на проспекте Ленина, было освобождено от пациентов и медицинского персонала в конце октября из-за обнаруженной в стене трещины. В качестве временной меры их перевели в другие медицинские организации Ярославля.



Амбулаторно-поликлиническая помощь в настоящее время в полном объеме оказывается в других поликлинических подразделениях этой же больницы. Педиатры 1 – 5-го и 15-го участков, гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог, логопеды и администрация поликлиники №1 переехали на улицу Чехова, 43. На улице Добрынина, 26, ведут прием аллерголог, психотерапевт, медсестры по массажу, в поликлинике на улице Чайковского, 78, невролог и окулист. Также на улицу Чайковского с проспекта Ленина переехали городской центр здоровья, кабинеты вакцинопрофилактики, УЗИ, ДШО.