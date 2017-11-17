​Впервые в Ярославской области проводится конкурс «Путешествие в природу: экологический туризм на особо охраняемых природных территориях Ярославской области». Он организован департаментом охраны окружающей среды и природопользования с целью выявления и поддержки инициатив по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения.



– С учетом специфики региона развитие экотуризма способствует одновременно решению нескольких задач, включая экономические, образовательные, оздоровления, воспитания населения и сохранения природных ресурсов, благодаря сокращению неорганизованного туризма, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Кроме того, развитие организованного экологического или рекреационного туризма даст возможность избежать бесконтрольной нагрузки на природную среду и деградации природных комплексов.



Любой желающий до 31 марта 2018 года может подать заявку и принять участие в конкурсе, представив свой экомаршрут.



– Конкурс ориентирован на граждан разных возрастов, образовательные учреждения, представителей бизнеса, органы местного самоуправления Ярославской области, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Участники могут попробовать себя в различных номинациях, начиная от сказок, эссе, фотографий, посвященных тематике конкурса, заканчивая бизнес-проектами обустройства на особо охраняемых территориях туристических маршрутов экотроп.



Победители конкурса будут отмечены призами и дипломами, а лучшие проекты станут основой для проработки новых туристических маршрутов.



Положение о проведении конкурса «Путешествие в природу: экологический туризм на особо охраняемых природных территориях Ярославской области»: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=1011.