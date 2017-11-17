​Глава региона Дмитрий Миронов встретился с участницей мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills International Анастасией Ласаченко. На чемпионате в Абу-Даби студентка 4-го курса Великосельского аграрного колледжа выступала в компетенции «Флористика» и заняла 12 место.



- Главный итог чемпионата – победа сборной России в командном зачете, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – В это достижение внесли вклад каждый участник соревнований, их тренеры и наставники. Наша команда доказала, что в России умеют работать, что у нас отличные молодые профессионалы, за которыми будущее.



Дмитрий Миронов отметил, что участие в таком престижном международном соревновании – это и личное достижение Анастасии, и показатель высокого уровня профессионального образования в Ярославской области. Он также поблагодарил педагогов Великосельского аграрного колледжа и экспертов, помогавших подготовиться к чемпионату.



- Попасть в сборную – это большой труд. Это работа не одного тренера, а целой команды, - рассказала Анастасия Ласаченко. – Хочется выразить им большую благодарность за то, что они передавали мне свои знания, опыт. Нам не удалось занять первое место в нашей компетенции. Но мы достойно показали себя и представили Россию.



Губернатор также обратил внимание на стремительный прогресс российской команды. В движении WorldSkills наша сборная участвует пять лет. За это время команда поднялась с 41-го места в 2013 году на 1-е в нынешнем.



- Правительство области будет и дальше поддерживать движение WorldSkills, - пообещал Дмитрий Миронов. – В регионе уже прошли три чемпионата, и с каждым годом увеличивается число включенных в соревнования компетенций. Через две недели в Ярославле состоится четвертый региональный чемпионат. Я уверен, что эти мероприятия будут полезны не только для участников, но и для системы профессионального образования в целом.



В завершение встречи Дмитрий Миронов пожелал Анастасии Ласаченко успешного окончания колледжа и новых побед в будущих соревнованиях.