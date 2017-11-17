​В 2017 году исполняется 100 лет со дня восстановления патриаршества в Русской православной церкви и избрания святителя Тихона на патриарший престол. Одним из мероприятий, посвященных этим знаменательным историко-церковным датам, стала выставка «Добрый пастырь». Сегодня она открылась в Ярославском музее-заповеднике.



– Столь значимые события мы не могли оставить без внимания, – сообщила заместитель директора областного департамента культуры Юлия Серова. – Будущий патриарх Тихон в течение семи лет, с 1907 по 1913 год, возглавлял Ярославскую и Ростовскую епархию и вошел в историю как простой, добрый пастырь. Он активно занимался духовными и светскими делами, путешествовал. И, что немаловажно, посетил все отдаленные пределы Ярославской земли.



Выставка подготовлена музеем-заповедником совместно с Ярославской епархией, Государственным архивом региона, частными коллекционерами. Представлены редкие фото- и документальные материалы. Среди них – послужной список ярославского архиепископа, грамота почетного гражданина города Ярославля, редкие кадры кинохроники.



– Выставка организована на первом этаже настоятельских покоев, где проживал архиерей Тихон, – рассказала заместитель директора Ярославского музея-заповедника Светлана Блажевская. – Мы собрали документы, фотографии тех мест, где бывал будущий патриарх, и людей, которые его окружали. Выставка будет интересна всем ярославцам.



В экспозиции также много фотографий и материалов, рассказывающих о строительстве современного Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе Ярославля. Их предоставил протоиерей Михаил Смирнов, руководитель отдела культуры и архитектурно-строительного отдела Ярославской епархии, который руководит проектом с 2002 года.



– Храм возводится на народные пожертвования, средства спонсоров. В разные годы помогала мэрия города, – отметил он. – Наш храм простой по архитектуре, в древнерусском стиле. Уже установлено четыре купола, центральный купол в процессе производства. Могу сказать, что через два года строительство будет завершено.



В честь 100-летия возрождения патриаршества в России в стенах строящегося храма 18 ноября пройдет Божественная литургия, а в воскресенье в театре драмы имени Федора Волкова состоится концерт праздничного патриаршего мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря.