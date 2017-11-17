​В Ярославской области вновь сформирован социально ориентированный бюджет: в 2018 году на социальную сферу запланировано 68 процентов расходной части. Об этом заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин доложил, представляя проект главного финансового документа региона на расширенном заседании комитета Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

– Бюджет на 2018-й и плановый период 2019 – 2020 годов сформирован бездефицитный, – подчеркнул Илья Баланин. – Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов рассчитан из базового благоприятного прогноза социально-экономического развития области. Он предполагает позитивную динамику основных макроэкономических показателей.

Суммы доходов и расходов областного бюджета в следующем году запланированы в размере по 59 миллиардов рублей, в 2019 году – по 61,7 миллиарда, в 2020-м – по 66,2 миллиарда. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 54,9 миллиарда, 57,5 миллиарда и 62,1 миллиарда рублей соответственно. Из федерального бюджета ежегодно ожидается порядка 4 миллиардов рублей.

– Что касается государственного долга, то ожидается, что он останется на уровне этого года и в течение трех лет не увеличится, – добавил Илья Баланин.

Он подчеркнул, что в бюджете в полном объеме заложены средства на исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Помимо этого, предусмотрены финансирование повышения минимального размера оплаты труда, которое произойдет с 1 января 2018 года, и увеличение зарплат на 4 процента тем категориям бюджетников, которые не отражены в указах Президента.

Депутаты выразили озабоченность проблемой обеспечения медикаментами льготных категорий граждан.

– Здесь нет проблемы, – ответил Илья Баланин. – На следующий год на эти цели заложено 1,1 миллиарда рублей. Это полностью покрывает потребность Ярославской области в льготных медикаментах. Да и в текущем году на сегодняшний день с учетом последних уточнений бюджета денег достаточно. Конкурсы на следующий год уже проведены, сейчас идет процесс заключения контрактов. На первый квартал 2018-го мы будем полностью обеспечены лекарствами. Никаких перебоев не случится.

Члены комитета поддержали решение рекомендовать проект бюджета для рассмотрения на заседании Ярославской областной Думы, которое состоится 21 ноября.

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