​17 ноября в КСК «Вознесенский» в Ярославле проходит День Российской федерации баскетбола. Участие в церемонии открытия мероприятия приняли губернатор Дмитрий Миронов и руководитель федерации Андрей Кириленко.



– Сегодня баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Ярославской области, – отметил Дмитрий Миронов. – В него играют, на выступления нашего "Буревестника" ходят целыми семьями. Детские команды созданы во многих общеобразовательных учреждениях. Они регулярно принимают участие в Чемпионате школьной баскетбольной лиги, в региональных турнирах. Уверен, что интерес ярославцев к этому виду спорта продолжит расти.



В настоящее время баскетболом в регионе увлекаются более шести тысяч человек. Также получил развитие стритбол. В День России в Ярославле успешно прошел турнир – Кубок Советской площади, в котором приняли участие более семидесяти детских команд, и было принято решение сделать эти состязания традиционными.



В ближайшие годы по программе «Газпром – детям» в области будет построено еще пять современных комплексов, где также смогут заниматься начинающие спортсмены.



Губернатор подчеркнул, что для развития любого вида спорта очень важен пример мастеров и Правительство области продолжит поддерживать команду «Буревестник».



– Хочу поблагодарить Правительство региона за внимание к нашему виду спорта. Спасибо спортсменам. Огромная благодарность родителям, которые водят своих детей в спортивные секции. Большой удачи вашему клубу «Буревестник»! – сказал Андрей Кириленко.



В рамках мероприятия он представил проект «Школа 2.0», направленный на продвижение баскетбола и пропаганду здорового образа жизни среди школьников, и дал автографы всем желающим.



Вместе с другими членами Российской федерации баскетбола Никитой Моргуновым и Владимиром Дячком Андрей Кириленко провел в «Вознесенском» мастер-класс для воспитанников баскетбольных секций со всей области.



Напомним, делегация Российской федерации баскетбола во главе с Андреем Кириленко прибыла в Ярославль накануне. Гости обсудили с руководством области перспективы развития в регионе своего вида спорта. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией и Правительством региона.