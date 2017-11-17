​17 ноября губернатор Дмитрий Миронов осмотрел реконструированное запасное поле на стадионе «Шинник». По результатам интернет-голосования, проведенного футбольным клубом, оно получило название «Малая арена «Шинник».



Пока идут работы на основном поле, ярославская команда будет проводить свои домашние игры в чемпионате ФНЛ именно здесь. Уже завтра, 18 ноября, на этой площадке «Шинник» встретится с нижегородским «Олимпийцем».



– Строительство запасного поля, увеличение профильной инфраструктуры – это важный шаг для развития ярославского футбола, – сказал Дмитрий Миронов. – И сегодня мы можем констатировать, что поле готово. Оно соответствует всем требованиям Российской футбольной лиги. Теперь самое главное для нашей команды – показать результат, который порадует болельщиков.



Вместе с главой региона подготовку малой арены к предстоящим играм оценил первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. Он отметил, что поле оборудовано системой подогрева и дренажа, и это позволит проводить игры и тренировки круглый год. Покрытие заменено полностью. Предусмотрено около 3 тысяч мест для болельщиков, проход на стадион оборудован новой системой безопасности.



Из областного бюджета на реконструкцию было выделено 20 миллионов рублей. В процессе торгов значительная часть средств, около 6 миллионов, была сэкономлена и возвращена в казну региона.



Как сообщается, позже здесь будут проходить и тренировки спортсменов центра по подготовке юных футболистов «Шинника».