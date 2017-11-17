​17 ноября губернатор Дмитрий Миронов встретился с участниками ярославской команды КВН «Радио Свобода». Глава региона поздравил их с победой в полуфинале и выходом в финал Высшей лиги клуба.



– Мне очень приятно, что поводом для нашей очередной встречи стали новые успехи команды на российском уровне, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня вы являетесь примером для всего КВН-движения нашего региона. На «Радио Свобода» ориентируются команды юниор-лиги, студенческой лиги, лиги средних специальных учебных заведений. Все больше ярославских команд выходит на межрегиональный уровень. За вас болеют не только у нас в области, но и далеко за ее пределами, в разных уголках страны.



Правительство региона, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, Дворец молодежи оказывают КВН-движению постоянную поддержку. В Ярославской области действует экспресс-школа клубов веселых и находчивых, проходят обучающие семинары, сборы, круглые столы, профильные смены «Лето в стиле КВН». В этом году был учрежден ежегодный региональный турнир КВН на Кубок губернатора.



Дмитрий Миронов поблагодарил спонсора команды, компанию «ЯрКамп», в лице генерального директора Николая Кострова за поддержку, которую она оказывает «Радио Свобода», и выразил надежду на продолжение этого взаимодействия.



В завершение встречи глава региона пожелал команде удачи в финале, который состоится 15 декабря.